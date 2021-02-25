شكرا لقرائتكم اليمن والحوثي وزير خارجية اليمن: هجوم الحوثيين على مأرب انكسر أمام الجيش الوطني ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - قال وزير الخارجية وشؤون المغتربين اليمني، أحمد عوض بن مبارك، يوم الأربعاء، إن هجوم جماعة "أنصار الله" على محافظة مأرب شمال شرقي اليمن، انكسر أمام قوات الجيش اليمني التابعة للحكومة الشرعية.

وأضاف بن مبارك خلال لقائه في العاصمة الإماراتية أبوظبي، وزير الخارجية والتعاون الدولي الإماراتي الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان، أن "الحوثيين يقابلون الجهود الأممية والأميركية لإحلال السلام في اليمن بتصعيد عسكري في محافظة مأرب، واستهداف للأعيان المدنية ومعسكرات اللاجئين".

وبحث الجانبان العلاقات التاريخية بين البلدين وسبل تعزيزها وتطويرها وتنميتها وتنسيق مواقف البلدين إزاء التطورات السياسية على الساحة اليمنية والعمل على تحقيق السلام والاستقرار في المنطقة.

وأكد بن مبارك، التزام الحكومة اليمنية بمواصلة انخراطها الإيجابي في جهود إحلال السلام الشامل والمستدام في اليمن لتحقيق الأمن والاستقرار في المنطقة وفقاً للمرجعيات الثلاث المتوافق عليها محلياً والمدعومة إقليميا ودولياً.

وأشار بن مبارك إلى أهمية استكمال تنفيذ الشق الأمني والعسكري من اتفاق الرياض حتى تقوم الحكومة اليمنية بمهامها بأكمل وجه في تطبيع الأوضاع المعيشية والخدمية في العاصمة المؤقتة عدن من خلال تنفيذ الخطط والبرامج الحكومية للتعافي الاقتصادي وتحقيق التنمية وتوفير الخدمات الأساسية للمواطنين، موضحا أنه على الرغم من التحديات التي تواجهها الحكومة اليمنية إلا أن هناك إصرارا على توفير الخدمات والمساهمة في عملية التعافي الاقتصادي للبلاد وتحسين الأوضاع المعيشية وعودة مؤسسات الدولة.

كما تطرق بن مبارك إلى أهمية تفعيل العلاقات الثنائية بين البلدين وتعزيزها إلى آفاق أفضل في كافة المجالات المختلفة وتفعيل برامج تأهيل الدبلوماسيين اليمنيين.

من جانبه، أكد وزير الخارجية والتعاون الدولي الإماراتي، موقف بلاده الدائم والثابت تجاه اليمن وشرعيته الدستورية ووقوفها المستمر إلى جانب جهود استعادة الدولة وإنهاء الانقلاب، وتوحيد الخطاب الإعلامي والسياسي بين البلدين إزاء تطورات الأوضاع الراهنة. معرباً عن استعداد دولة الإمارات لتقديم كافة أوجه الدعم اللازم لليمن في مختلف المجالات.

وأبدى ابن زايد "استعداد الإمارات لتقديم كافة أوجه الدعم اللازم لليمن في مختلف المجالات".