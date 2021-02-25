شكرا لقرائتكم خبر عن اشتباكات بين محتجين بالمكسيك بسبب دعم الرئيس لمرشح متهم بالاغتصاب والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - مكسيكو سيتي - (رويترز)

اندلعت مشاجرات بين محتجين من فصيلين متنافسين في مدينة إيجوالا بجنوب المكسيك الأربعاء، مع تزايد الغضب من دعم الرئيس أندريس مانويل لوبيز أوبرادور لمرشح في ولاية متهم بالاغتصاب.

وأظهرت لقطات فيديو تناقلتها وسائل التواصل الاجتماعي امرأة تضرب أخرى بمكبر للصوت لتدمي وجهها بعد لقاء مشترك بين لوبيز أوبرادور والرئيس الأرجنتيني ألبرتو فرنانديز.

وكانت المصابة تشارك في احتجاج مناهض لفليكس سالجادو المرشح لمنصب حاكم ولاية جيريرو الجنوبية وعضو الحزب الحاكم الذي يتزعمه لوبيز أوبرادور. وتزايدت الدعوات في الأسابيع الماضية كي يتخلى الرئيس عن تأييده لسالجادو بسبب مزاعم الاغتصاب. وفي وقت سابق هذا الشهر نشرت مجموعة من المشرعات من الحزب الحاكم وعضوات الحزب ومؤيديه خطاباً يحث قيادة الحزب على إعادة النظر في ترشيح سالجادو. ويقول الرئيس إن الدعوات لها دوافع سياسية.