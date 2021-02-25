شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس الوزراء الأرميني يتهم الجيش بمحاولة انقلاب والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - موسكو - (رويترز)

ذكرت وكالة إنترفاكس للأنباء، أن القوات المسلحة في أرمينيا طالبت في بيان الخميس، باستقالة رئيس الوزراء نيكول باشينيان وحكومته. ويواجه باشينيان احتجاجات ودعوات إلى الاستقالة بعد ما وصفها معارضوه بإدارة كارثية للصراع الدامي الذي استمر ستة أسابيع بين أذربيجان والقوات المنحدرة من أصل أرميني في إقليم ناجورنو كارباخ العام الماضي.

من جهته، قال رئيس وزراء أرمينيا نيكول باشينيان الخميس، إن إعلاناً للقوات المسلحة يطالبه بالاستقالة يصل إلى حد محاولة انقلاب عسكري. ودعا باشينيان أنصاره إلى التجمع في وسط العاصمة يريفان. وأعلن أنه أقال رئيس هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة بعدما دعا الجيش إلى استقالته في بيان، خلال خطاب للأمة بُث على فيسبوك.