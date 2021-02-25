شكرا لقرائتكم خبر عن واشنطن تحذّر طهران: «لصبرنا حدود!» والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - واشنطن - (أ ف ب)

حذّرت الولايات المتّحدة الأربعاء إيران من أنّ صبرها على وشك النفاد، بسبب عدم ردّ الجمهورية الإسلامية حتّى الآن على اقتراح أوروبي لعقد مباحثات (أمريكية - إيرانية) مباشرة بهدف إعادة إحياء الاتفاق النووي الإيراني.

وردّاً على سؤال بشأن إلى متى سيبقى العرض الأمريكي للحوار مع إيران مطروحاً على الطاولة، قال المتحدّث باسم وزارة الخارجية الأمريكية نيد برايس للصحفيين إنّ «صبرنا له حدود!». وأضاف أنّ العودة إلى «فرض قيود على برنامج إيران النووي يمكن التحقّق منه ودائماً» تمثّل «تحدّياً ملحّاً».

وكانت إدارة بايدن أعلنت قبل ستّة أيام قبولها دعوة وجّهها الاتحاد الأوروبي إلى كلّ من واشنطن وطهران لعقد اجتماع غير رسمي للأطراف التي أبرمت الاتفاق النووي الإيراني في 2015 وذلك بهدف إعادة إحياء هذا الاتفاق، لكن السلطات الإيرانية لم تردّ بعد على الدعوة الأوروبية. وقالت المتحدثة باسم البيت الأبيض جين ساكي: «نحن ننتظر لمعرفة ما سيكون ردّ إيران على الدعوة الأوروبية».