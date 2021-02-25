شكرا لقرائتكم خبر عن الشيخة فاطمة: الإمارات والكويت نموذج مميّز جدير بالاحتذاء والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أبوظبي: ”الخليج 365”

بعثت سموّ الشيخة فاطمة بنت مبارك، رئيسة الاتحاد النسائي العام، رئيسة المجلس الأعلى للأمومة والطفولة، الرئيسة الأعلى لمؤسسة التنمية الأسرية «أم الإمارات»، برقية تهنئة إلى الشيخة شريفة سليمان الجاسم، قرينة الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح، أمير دولة الكويت، بمناسبة اليوم الوطني، وذكرى تحرير دولة الكويت الشقيقة. وأعربت سموّها، عن أطيب الاماني للشيخة شريفة، والشيخ نواف الأحمد، بموفور الصحة والعافية. مشيدة بالعلاقات المتميزة بين الدولتين الشقيقتين، التي تستمد أسسها من الأخوة والصداقة، التي وضع إرثها المغفور لهما الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، والشيخ جابر الأحمد الجابر الصباح، طيّب الله ثراهما، لتستمر أواصر التعاون والترابط، بفضل جهود قيادتي البلدين، نحو آفاق جديدة من التميز والازدهار في العلاقات، بما يلبي تطلعات الشعبين الشقيقين. وقالت سموّها «إن ما تشهده العلاقات الإماراتية الكويتية، من تطور مهم في كل المجالات، وسعيهما الدائم لتنويع آفاق التعاون، زاد متانة الروابط بين البلدين، تحقيقاً للاستفادة المشتركة والارتقاء على كل المستويات، ليمثلا معاً نموذجاً مميزاً جديراً بالاحتذاء». وأضافت «تترجم تلك المناسبة الكريمة مسيرة دولة الكويت الشقيقة، التي امتدت عبر عقود مضت مضيئة وحافلة بالأحداث والمهام والإنجازات، لتسير بخطى سريعة نحو النهضة الشاملة، وصولاً إلى تحقيق الأهداف المنشودة، في تحقيق مستوى متقدم من التنمية المستدامة في جميع المجالات والقطاعات، بما يلبي تطلعات أبناء دولة الكويت الكرام. واختتمت سموّ الشيخة فاطمة «نسأل الله عز وجل، أن يمنّ على دولة الكويت بمزيد من العزّ والتطوّر والازدهار، في ظل القيادة الحكيمة للشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح».