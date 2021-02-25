شكرا لقرائتكم خبر عن «نتفليكس» تبدأ تصوير «البحث عن علا» والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - كشفت «نتفليكس»عن بدء تصوير مسلسل «البحث عن علا» بطولة النجمة هند صبري وسوسن بدر، هاني عادل، ندى موسى، محمود الليثي، وداليا شوقي. ويقدم المسلسل ظهوراً خاصاً لخالد النبوي وغيره من النجوم. المسلسل يتناول قصة «علا عبد الصبور» والمغامرات الجديدة التي تمرّ بها بعد مرور 10 سنوات منذ ظهورها الأول للجمهور في المسلسل الاجتماعي الشهير «عايزة أتجوز». «البحث عن علا» من إخراج هادي الباجوري، ومستوحى من شخصيات من تأليف غادة عبد العال وقصة وسيناريو وحوار مها الوزير وغادة عبد العال. وبدأ تصوير أحداث المسلسل نهاية شهر يناير/كانون الثاني المنقضي في عدة مواقع بالقاهرة، مع الحفاظ على معايير السلامة لضمان صحة فريق العمل.