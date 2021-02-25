محمد بن راشد يطلق اسم الشيخ صباح الأحمد على شارع المنخول

دبي: ”الخليج 365”

أمر صاحب السموّ الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، بإطلاق اسم الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح، على شارع «المنخول» وهو أحد أهم الشوارع الحيوية في دبي، تخليداً لذكرى الأمير الراحل، وتثميناً لدوره الإنساني الكبير، والجهود المشهودة التي بذلها في دعم مسيرة العمل الخليجي المشترك، ومساندة قضايا الأمتين العربية والإسلامية، وذلك تزامناً مع احتفال دولة الكويت الشقيقة بالعيد الوطني الستين، الذي يوافق الخامس والعشرين من فبراير. وقال مطر محمد الطاير، المدير العام، ورئيس مجلس المديرين في هيئة الطرق والمواصلات «يعكس أمر صاحب السموّ الشيخ محمد بن راشد، بإطلاق اسم أمير الكويت الراحل، تغمّده الله بواسع رحمته، على أحد أهم شوارع دبي الرئيسة، مدى حرص سموّه على الاحتفاء برموز أحدثت بعطائها علامات فارقة في مسيرة مجلس التعاون، و تثمين ذكرى قائد عربي وخليجي لم يدخر وسعاً، لتحقيق ما يضمن لشعوب المنطقة الاستقرار والرخاء». وأوضح أن شارع «الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح» (المنخول سابقاً)، يقع في منطقة بر دبي، بطول أربعة كيلومترات، ويمتد من شارع «السيف» وحتى شارع «الثاني من ديسمبر»، الممتد من دوار مركز دبي التجاري العالمي، مروراً بدوار السطوة وحتى تقاطع «الاتحاد»، المؤدي إلى متحف الاتحاد. ويرتبط الشارع مع شارع «الكويت» الممتد من شارع «زعبيل» إلى شارع «الميناء»، مروراً بمناطق الكرامة والمنخول والرفاعة، ويضم عدداً من المعالم السياحية والعمرانية والتراثية، مثل السيف، والحضيبة، والحمرية، والجافلية، والمنخول، والرفاعة والسوق الكبير، وحي الفهيدي التاريخي، وديوان الحاكم، وهي المعالم التي تطل معظمها على خور دبي. وقد استبدلت الهيئة اللوحات الارشادية في الشارع، حيث غيرت 55 لوحة، موزعة بين لوحات قنطرية علوية وأرضية.

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