شكرا لقرائتكم خبر عن 3025 إصابة جديدة بـ«كورونا» و4678 متعافياً و18وفاة والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - تماشياً مع خطة وزارة الصحة ووقاية المجتمع، لزيادة الفحوص في الدولة، بهدف الاكتشاف المبكر وحصر المصابين بفيروس «كورونا» ومخالطيهم وعزلهم، أعلنت إجراء 195866 فحصاً جديداً خلال الساعات الـ 24 الماضية، على فئات مختلفة باستخدام أفضل تقنيات الفحص.

‌‎وأسهم تكثيف إجراءات التقصي والفحص، في الكشف عن 3025 إصابة جديدة من جنسيات مختلفة، وجميعها حالات مستقرة وتخضع للرعاية الصحية اللازمة، وبذلك يبلغ مجموع المصابين المسجلين 381662.

‌‎كما أعلنت وفاة 18 من تداعيات الإصابة بالفيروس، وبذلك يبلغ عدد الوفيات 1182.

‌‎وأعربت الوزارة عن أسفها وخالص تعازيها ومواساتها لذوي المتوفين، وتمنياتها بالشفاء العاجل لجميع المصابين، مهيبة بالجميع التعاون مع الجهات الصحية والتقيد بالتعليمات والالتزام الإجراءات الوقائية.

‌‎كما أعلنت شفاء 4678 مصاباً وتعافيهم التام من أعراض المرض، بعد تلقيهم الرعاية الصحية اللازمة منذ دخولهم المستشفى، وبذلك يكون مجموع المتعافين 375059. (وام)