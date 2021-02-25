"العربي للدراسات الجينية يناقش «العوامل الجينية في الأمراض المعدية»

دبي: ”الخليج 365”

عقد المركز العربي للدراسات الجينية، أحد مراكز «جائزة الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم للعلوم الطبية» الأربعاء 24 فبراير، ندوته الأولى، ضمن سلسلة الندوات عبر الإنترنت، وناقشت «العوامل الجينية في الأمراض المعدية»، بحضور 400 مشارك من جميع أنحاء العالم، حيث تبادل مجموعة من الأطباء والباحثين المتميزين في علم الجينات، من داخل الدولة وخارجها، خبراتهم وتجاربهم مع المشاركين. كما حصل المشاركون على ساعة تعليم طبي مستمر واحدة، تعتمدها جامعة الإمارات. وشارك في الحضور ميرزا الصايغ، والدكتور أحمد الهاشمي، عضوا مجلس أمناء الجائزة، وعبدالله بن سوقات، مديرها التنفيذي، والدكتور محمود آل علي، مدير المركز العربي للدراسات الجينية. ونقل الصايغ تحيات سموّ الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم، نائب حاكم دبي، وزير المالية، رئيس هيئة الصحة راعي الجائزة، وتمنياته بالتوفيق لجميع المشاركين. كما أعرب عن شكره لسموّ الشيخ حمدان، لدعمه السخي وتشجيعه للبحوث الطبية، ليس إقليمياً فقط، ولكن دولياً أيضاً. وقال «بتنظيم هذه الندوة عبر الإنترنت، يواصل المركز العربي للدراسات الجينية، وجائزة الشيخ حمدان، تحقيق أهدافهما بالعمل على زيادة الوعي وتبادل المعرفة في علم الوراثة البشرية، التي أصبحت ممكنة بالدعم المستمر من سموّ الشيخ حمدان» فيما أعرب الدكتور آل علي، عن سعادته بنجاح الذي حققته الندوة. كما وجه خالص الشكر والامتنان إلى سموّ الشيخ حمدان بن راشد. وتحدث خلال الندوة: الدكتور أحمد أبوطيون، مدير المختبر الجيني في مستشفى الجليلة التخصصي للأطفال، والدكتور يوسف إدغدور، أستاذ مساعد في علم الأحياء بجامعة نيويورك أبوظبي، واستعرض الدكتور أبوطيون، العوامل الجينية لوباء «كورونا» باختصار. كما وضح كيف يمكن استخدام الطفرات في فيروس «سارس-كوف-2» للتتبع الزماني والمكاني لانتشار المرض. وتحدث الدكتور إدغدور، عن كيف يمكن للأدوات الجينومية الحديثة، أن تساعد على فهم الآليات الجزيئية الكامنة وراء استجابة الجسم المضيف للعدوى. يذكر ان المركز سيعقد الندوة الثانية يوم 24 مارس، وستناقش «علم الوراثة السكانية» وموضوع تحليل البيانات الجينومية لفهم هجرات السكان القديمة، خاصة في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.

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