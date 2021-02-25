شكرا لقرائتكم خبر عن محمد بن راشد ومحمد بن زايد يهنئان الكويت باليوم الوطني والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - هنأ صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، وصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي، نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، الخميس، أمير الكويت الشيخ نواف الأحمد الصباح والشعب الكويتي باليوم الوطني.



وكتب صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، عبر حسابه على «تويتر»: «نبارك لأهلنا في الكويت العيد الوطني الـ 60 نبارك لأمير الكويت الشيخ نواف الصباح العز والاستقرار والرخاء الذي تعيشه بلاده الحبيبة. 60 معلماً إماراتياً أضاء بهذه المناسبة..وستبقى إضاءات الكويت جزءاً من وطننا..وسيبقى حب أهلها محفوراً في قلوبنا..حفظ الله الكويت».

كذلك كتب صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، عبر حسابه على «تويتر»: «خالص التهاني وصادق الأمنيات لأخي الشيخ نواف الأحمد الصباح والشعب الكويتي الشقيق بمناسبة اليوم الوطني، العلاقات بين الإمارات والكويت تاريخية وعميقة وتستند إلى وشائج متينة من الأُخوة والمحبة بين شعبيهما..تمنياتي أن يديم الله تعالى على الكويت التقدم والاستقرار بقيادتها الحكيمة».