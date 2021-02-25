إدراج 117 مدرسة بالمنيا ضمن مشروع تطوير الريف المصري

محمد اسماعيل - القاهرة - المنيا- محمد النادي:

ناقش اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا، استعدادات مديرية التربية والتعليم لأداء امتحانات الفصل الدراسي الأول لعام 2020- 2021، لكافة المراحل التعليمية المحددة.

جاء ذلك خلال اجتماع المجلس التنفيذي للمحافظة، اليوم الخميس، بحضور قيادات المحافظة، ورؤساء المراكز، والجهات المعنية.

وأوضح المحافظ، أن هيئة الأبنية التعليمية أدرجت 117 مدرسة ضمن خطة المشروع القومي لتطوير الريف بإجمالي ألف و701 فصل دراسي، وجرى حصر احتياجات التنمية الشاملة بالقرى المستهدفة، وتشكيل لجان لمتابعة تنفيذ الأعمال بصفة دورية ومستمرة بالتنسيق مع الجهات المعنية.

وقال محافظ المنيا، إنه جرى استقبال حوالي 162 ألف طلب للتصالح في مخالفات البناء، واستمرار المراكز التكنولوجية بنطاق المحافظة في استقبال وتلقي كافة طلبات التصالح لتقنين أوضاع المواطنين.