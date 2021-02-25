بـ توكيلات مزورة.. حيلة عصابة بيع الأراضي الوهمية للنصب على المواطنين بالقاهرة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علاء عمران:

ضبطت الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة تشكيل عصابي تخصص في جرائم النصب والاحتيال على المواطنين بزعم بيع قطع أراضي.

تبلغ للإدارة العامة لمباحث الأموال العامة من إحدى المواطنات - مقيمة بمحافظة القاهرة بقيام أحد الأشخاص - مقيم بمحافظة الشرقية بالنصب والاحتيال عليها والاستيلاء على أموالها بزعم بيع قطعة أرض لها بموجب مستندات مزورة.

أكدت تحريات إدارة مكافحة جرائم التزييف والتزوير صحة الواقعة وامتلاك الشخص المذكور قطعة أرض، وقيامه بالاحتيال على الشاكية عن طريق زعم كونه يرغب في بيعها واستيلائه نظير ذلك على مبلغ مالي وتقديمه توكيلين منسوبين لأحد مكاتب الشهر العقاري صادران منه لها الأول بالبيع والثاني بالإدارة وتبين لها كونهما "مزورين".

عقب تقنين الإجراءات تم استهداف المذكور وأمكن ضبطه وبمواجهته أقر بارتكاب الواقعة على النحو المشار إليه، وأنه لجأ إلى أحد الأشخاص لتزوير تلك التوكيلات مقابل مبلغ مالي، وبتكثيف جهود البحث والتحريات تبين أن وراء الواقعة تشكيلاً عصابياً ضم 3 أشخاص – لإثنين منهم معلومات جنائية تخصص في تزوير المحررات الرسمية والعرفية وتقليد الأختام الحكومية المنسوبة للعديد من الجهات الحكومية وذلك بقصد استخدامها في الاستيلاء على أموال المواطنين بزعم بيع قطع أراضي فضاء وفيلات وشقق سكنية لهم بالمدن العمرانية الجديدة، بموجب توكيلات مزورة على أصحابها متخذين مقر مكتب أحدهم مسرحاً لمزاولة نشاطهم الإجرامي مستغلين خبرتهم في مجال بيع وشراء العقارات .

وعقب تقنين الإجراءات بالتنسيق مع قطاع الأمن العام ومديريتي أمن " القاهرة الشرقية" تم استهداف المتهمين وأمكن ضبطهم، وعثر بحوزتهم على 11 توكيل منسوب صدورهم لأحد مكاتب الشهر العقاري بأسماء أشخاص مختلفة ما لكى العديد من قطع الأراضي "جميعها ممهورة ببصمة خاتم شعار الدولة المقلد - عدد 35 نموذج توكيل منسوب لإحدى الجهات الحكومية– كمية من المطبوعات الورقية "مدون عليها بيانات التوكيلات المتفق على استخراج مثيلتها ومرفق بها صور ضوئية من تحقيق الشخصية لضحاياهم - محضر تسليم وحدة سكنية منسوب صدوره لإحدى الهيئات العمرانية "مزور" - عدد 20 عقد بيع ابتدائي لقطع أراضي مختلفة بإحدى المدن - مبلغ مالي من متحصلات نشاطهم الإجرامي، 10 هواتف محمولة - جهاز حاسب آلي وطابعة كمبيوتر ، عدد 2 " لاب توب" عدد 6 ذاكرة نقالة "فلاش ميموري".

بفحص كافة المستندات المضبوطة تبين أنها مزورة بالكامل باستخدام جهاز الحاسب الآلي والطابعة المضبوطين، كما تبين احتوائها على برامج تعديل الصور "فوتوشوب" وصور المستندات المضبوطة والعديد من الملفات والمحادثات التي تؤكد نشاطهم الإجرامي، وبمواجهتهم أقروا بنشاطهم الإجرامي.

جرى اتخاذ الإجراءات اللازمة وتولت النيابة التحقيق.