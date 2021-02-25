حكام الإمارات يهنئون نواف الصباح باليوم الوطني وذكرى التحرير

محمد الفلاح - الخميس 25 فبراير 2021

بعث الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رئيس الامارا، برقية تهنئة إلى أخيه الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح، أمير دولة الكويت الشقيقة، وذلك بمناسبة اليوم الوطني وذكرى التحرير لبلاده.



كما بعث الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي،و الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، و الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، و الشيخ حميد بن راشد النعيمي، عضو المجلس الأعلى حاكم عجمان، و الشيخ حمد بن محمد الشرقي، عضو المجلس الأعلى حاكم الفجيرة، و الشيخ سعود بن راشد المعلا، عضو المجلس الأعلى حاكم أم القيوين، و الشيخ سعود بن صقر القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم رأس الخيمة، برقيات تهنئة مماثلة إلى الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح.

وبعث الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، وصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، و الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، و الشيخ حميد بن راشد النعيمي، و الشيخ حمد بن محمد الشرقي، و الشيخ سعود بن راشد المعلا، و الشيخ سعود بن صقر القاسمي، برقيات تهنئة مماثلة إلى الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح، ولي عهد دولة الكويت الشقيقة.

كما بعث الشيخ سلطان بن محمد بن سلطان القاسمي، ولي عهد ونائب حاكم الشارقة، والشيخ عبد الله بن سالم بن سلطان القاسمي، نائب حاكم الشارقة و الشيخ عمار بن حميد النعيمي، ولي عهد عجمان، والشيخ ناصر بن راشد النعيمي، نائب حاكم عجمان، والشيخ محمد بن حمد بن محمد الشرقي، ولي عهد الفجيرة، و الشيخ راشد بن سعود بن راشد المعلا، ولي عهد أم القيوين، و الشيخ محمد بن سعود بن صقر القاسمي، ولي عهد رأس الخيمة، برقيات تهنئة مماثلة إلى الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح، والشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح.