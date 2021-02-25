تعرف على آخر أرقام فيروس كورونا حول العالم

محمد الفلاح - الخميس 25 فبراير 2021

أظهر إحصاء وفقا لرويترز أن ما يزيد على 112.31 مليون شخص أُصيبوا بفيروس كورونا المستجد على مستوى العالم، في حين وصل إجمالي عدد الوفيات الناتجة عن الفيروس إلى مليونين و592252.



وتم تسجيل إصابات بالفيروس في أكثر من 210 دول ومناطق منذ اكتشاف أولى حالات الإصابة في الصين في ديسمبر 2019.

وفيما يلي قائمة بالدول العشر الأكبر من حيث عدد الإصابات:

الدول والمناطق إجمالي الوفيات عدد الإصابات المؤكدة

الولايات المتحدة 502966 28330410

الهند 156567 11030176

البرازيل 248529 10257875

روسيا 189474 4189153

المملكة المتحدة 121747 4144577

فرنسا 85321 3661410

إسبانيا 68079 3161432

إيطاليا 96666 2848564

تركيا 28285 2665194

ألمانيا 68489 2397719.