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تعرف على آخر أرقام فيروس كورونا حول العالم

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محمد الفلاح - الخميس 25 فبراير 2021

أظهر إحصاء وفقا لرويترز أن ما يزيد على 112.31 مليون شخص أُصيبوا بفيروس كورونا المستجد على مستوى العالم، في حين وصل إجمالي عدد الوفيات الناتجة عن الفيروس إلى مليونين و592252.

 

وتم تسجيل إصابات بالفيروس في أكثر من 210 دول ومناطق منذ اكتشاف أولى حالات الإصابة في الصين في ديسمبر 2019.

 

وفيما يلي قائمة بالدول العشر الأكبر من حيث عدد الإصابات:

 

الدول والمناطق                        إجمالي الوفيات                       عدد الإصابات المؤكدة

 

الولايات المتحدة                          502966                                   28330410

 

الهند                                         156567                                    11030176

 

البرازيل                                      248529                                  10257875

 

روسيا                                       189474                                     4189153

 

المملكة المتحدة                        121747                                  4144577

 

فرنسا                                   85321                                         3661410

 

إسبانيا                                68079                                          3161432

 

إيطاليا                              96666                                             2848564

 

تركيا                             28285                                                 2665194

 

ألمانيا                           68489                                            2397719.

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Mohamed Nasa

Mohamed Nasa

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