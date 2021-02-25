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الهند تسجل 16738 إصابة جديدة بكورونا

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الدمام - شريف احمد - سجلت الهند 16738 إصابة جديدة بفيروس حسبما أظهرت بيانات وزارة الصحة اليوم الخميس، في أعلى زيادة يومية منذ 29 يناير كانون الثاني وفقا لإحصاء رويترز.

وجاء أكثر من نصف الإصابات من ولاية مهاراشترا الغربية، أغنى ولايات الهند وحيث تقع عاصمتها المالية مومباي، إذ سجلت 8807 إصابات يوم الأربعاء.

ورصدت الهند 11.05 مليون إصابة إجمالا مما يجعلها في المرتبة الثانية بعد الولايات المتحدة من حيث عدد المصابين. وتعاود أعداد الحالات اليومية الزيادة بعد انحسارها في الأشهر القليلة الماضية

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هيثم هارون

هيثم هارون

بكالوريوس تربيه وماجستير في علوم السياحه من جامعة الأقصر ومتخصص في علوم السياحه والتحرير الاخباري التلفزيوني والصحفي.

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