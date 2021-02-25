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تراجع إصابات ووفيات كورونا في الأمريكتين

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الدمام - شريف احمد - قالت منظمة الصحة للبلدان الأمريكية أمس الأربعاء، إن عدد حالات الإصابة والوفاة بكوفيد-19 في الولايات المتحدة انخفض 30 بالمائة في الأسبوع الماضي ويتراجع في معظم دول أمريكا الجنوبية لكن تأثير اللقاحات على الفيروس سيستغرق شهورا.

وحثت كاريسا إتيان مديرة المنظمة الحكومات والمصنعين على تسريع وتيرة توصيل اللقاحات للمنطقة التي بلغ عدد المصابين بالفيروس فيها خلال الأيام السبعة الماضية مليونا إلى جانب 34 ألف وفاة.

وأضافت أن عدد من تلقوا التطعيم بلقاح الوقاية من فيروس كورونا في الأمريكتين بلغ 78 مليونا حتى الأسبوع الحالي وأن الغالبية العظمى منهم في أمريكا الشمالية.

وأشارت إلى أن 13 مليونا فقط حصلوا على التطعيم في أمريكا اللاتينية ومنطقة الكاريبي.

وقالت خلال إفادة عبر الإنترنت من واشنطن: "هذا لا يكفي وليس مقبولا".

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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