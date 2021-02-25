ليبيا تتعرف على حكومتها اليوم.. خطوة في خارطة الطريق

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - أعلن رئيس الحكومة الليبية الجديدة عبد الحميد دبيبة انتهاءه من تشكيل الحكومة في الانتظار عنها رسميا قبل طرحها للحصول على الثقة من البرلمان.

وقال المكتب الإعلامي للدبيبة عبر حسابه على منصة التغريدات “تويتر” ، إن رئيس الحكومة سيقدم القائمة المقترحة لأعضاء مجلس النواب المجتمعين في مدينة، الخميس، من أجل اعتمادها.

وأضاف أنه سيتم تسليم التشكيل الوزاري لهيئة رئاسة البرلمان تمهيدا لعرضها في اجتماع بسرت شرط حضور رئيس مجلس النواب عقيلة صالح، مؤكدا أن الجلسة مخصصة ومحصورة فقط لمنح الثقة للحكومة وكاملة النصاب ودون التطرق لإشكاليات أخرى.

وفي تصريحات سابقة، قال محمد حمودة، المتحدث باسم الحكومة الانتقالية الجديدة في ليبيا، لـ"الخليج 365"، إن "تشكيل الحكومة الذي يعمل عليه رئيس الوزراء منذ تسميته تم اختياره لتقوم الحكومة بأولوياتها المتمثلة في تمهيد وتهيئة الأوضاع لإجراء الانتخابات الوطنية 24 ديسمبر/كانون الأول 2021".

ومنذ تسميته من لجنة الحوار في 5 فبراير/شباط الجاري، يسعى رئيس الحكومة الجديدة، في التواصل مع الجميع لتكوين حكومة وحدة وطنية من كل الأطراف.

وتنص مخرجات الحوار السياسي الليبي على منح رئيس الحكومة 21 يوما تنتهي في 26 فبراير/شباط الجاري لتقديم تشكيلته الوزارية لمجلس النواب لنيل الثقة، وفي حال تعذر ذلك يؤول الأمر إلى ملتقى الحوار السياسي.

وتواصل الدبيبة مع عدد كبير من النواب من الشرق والغرب والجنوب للتعاون في تشكيل الحكومة لتسهل عملية نيل الثقة حال تشكيلها، إلا أنه قال في تدوينه، الثلاثاء، إن "عدم توافق النواب قد يدفع إلى اللجوء إلى الخيار الثاني، (لجنة الحوار)".

كما يجري المجلس الرئاسي جولات مكثفة في معظم أنحاء ليبيا، ولقاءات مع أهم المكونات السياسية بالبلاد، للتعرف على المشكلات التي تعاني منها مختلف المناطق، بالإضافة إلى توحيد المؤسسات، ودعم مشروع المصالحة الوطنية.

وستقود السلطة التنفيذية الجديدة البلاد في محاولة لتوحيد المؤسسات المنقسمة إلى حين إجراء انتخابات وطنية رئاسية وبرلمانية نهاية العام.

