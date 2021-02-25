"نمر داعش" يسقط عند أطراف بغداد

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - أعلن جهاز المخابرات الوطني العراقي، اليوم الأربعاء، اعتقال مسؤول مفارز التفخيخ في تنظيم "داعش" بالعاصمة، والمكنى بـ"نمر بغداد".

وفي بيان حصلت ”الخليج 365” على نسخة منه، قال الجهاز إن قواته "تمكنت من الإطاحة بالإرهابي نمر سويد المكنى بنمر بغداد، خلال عملية استخبارية خاطفة في منطقة أبو غريب غربي العاصمة".

وأوضح أن "نمر بغداد هو نجل القيادي بداعش أحمد عبد الله سويد، ويشغل منصب مسؤول مفارز التفخيخ فيما تسمى بولاية الجنوب في تنظيم داعش الإرهابي".

وتأتي هذه العملية غداة أخرى أطاحت بمسؤول التفخيخ فيما تسمى بـ"ولاية بغداد"، بعد محاصرة منزله.

وخلال الآونة الأخيرة، كثفت القوات الأمنية من عملياتها العسكرية، ضد الجماعات الإرهابية، خاصة بعد التفجير الانتحاري المزدوج الذي ضرب العاصمة بغداد، الشهر الماضية.

عمليات أسفرت عن اعتقال وقتل العشرات من عناصر "داعش" بينهم قيادات مهمة في التنظيم المتطرف.

ويشكل تنظيم "داعش" أهم التحديات الأمنية التي يواجهها العراق رغم تحقيق الانتصار عليه واسترجاع جميع الأراضي التي سيطر عليها عام 2014.

يضاف لذلك، تحدي سطوة المليشيات المسلحة ذات الارتباط الإيراني التي تعبث بمقدرات البلاد وأرواح المواطنين في مدن جنوب ووسط البلاد.