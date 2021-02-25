اتفاق هندي باكستاني على وقف إطلاق النار بكشمير

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - اتفقت الهند وباكستان، الخميس، على وقف إطلاق النار عبر الحدود المتنازع عليها في إقليم كشمير.

وقال الجيشان الهندي والباكستاني، إنهما اتفقا على وقف إطلاق النار عبر الحدود المتنازع عليها في إقليم كشمير.

وذكر الجيشان، في بيان مشترك، أن "قادة عمليات الجيشين تحدثا عبر الهاتف واتفقا على مناقشة مخاوف كل طرف والتي يمكن أن تؤدي إلى اندلاع العنف في الإقليم الواقع بجبال الهيمالايا".

وتكررت حوادث إطلاق النار في الشهور القليلة الماضية بين البلدين كان آخرها مقتل 3 من رجال الشرطة الهندية في كشمير، برصاص مسلحين مع تزايد الهجمات على قوات الأمن وزعماء القرى بالمنطقة.

ورغم اقتسام السيطرة على أراضي إقليم كشمير بين البلدين ليصبح هناك شطران؛ أحدهما هندي والآخر باكستاني؛ فإن بعض الاشتباكات على حدود البلدين تنشب بين الحين والآخر، ولكن مطلع عام 2019 كانت حدة التوتر مرتفعة مع دخول طائرات حربية على خط المواجهة.