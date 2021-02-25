المملكة السعودية وعُمان تؤكدان أهمية متابعة نتائج «قمة العُلا»

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 25 فبراير 2021

متابعات_ الخليج 365

أكّدت السعودية وسلطنة عمان، أهمية العمل الخليجي المشترك، ومتابعة نتائج قمة العُلا، وذلك خلال مشاورات ثنائية، أجراها وزير الخارجية السعودي، الأمير فيصل بن فرحان، مع وزير الخارجية العماني، بدر بن حمد البوسعيدي، في مسقط.



وذكرت وكالة الأنباء العمانية، أنّ الجانبين أعربا عن اعتزازهما العميق بالعلاقات التاريخية، وحرص قيادتيهما الحكيمتين على تعميق وتعزيز التعاون الثنائي، التي تعود بمزيد من المنافع المتبادلة، وتعزز من المصالح المشتركة، وتفتح آفاقاً جديدة ومتنوعة، داعمة لفرص التجارة والاستثمار والسياحة، إلى جانب تطوير التعاون العلمي، وفي قطاعات الطاقة والتكنولوجيا والنقل والأمن السيبراني والصحة والثروة الزراعية والسمكية والبيئة وغيرها.

ووفق الوكالة تبادل الجانبان على الصعيد الدبلوماسي والسياسي، وجهات النظر حول عدد من القضايا الإقليمية والدولية، وأكدا على أهمية العمل الخليجي المشترك في إطار مجلس التعاون الخليجي، ومتابعة نتائج قمة العُلا، التي استضافتها المملكة العربية السعودية، في الخامس من يناير الماضي، فضلاً عن العمل على مؤازرة ودعم كافة الجهود الرامية إلى ترسيخ دعائم الأمن والاستقرار والسلام في المنطقة والعالم أجمع.