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الحكومة البرتغالية ترشح رسميا أنطونيو غوتيريش أمينا عاما للأمم المتحدة لولاية ثانية

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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 25 فبراير 2021

متابعات_ الخليج 365

رشحت الحكومة البرتغالية رسميا أنطونيو غوتيريش أمينا عاما للأمم المتحدة لولاية ثانية.

 

وكتب رئيس الوزراء البرتغالي أنطونيو كوستا، أمس الأربعاء، عبر تويتر أن غوتيريش سيؤدي مهامه "بحيادية وكفاءة وقدرة على الحوار".

 

وأوضح كوستا أنه أرسل خطاب ترشيح إلى رئيس الجمعية العامة للأمم المتحدة ومجلس الأمن الدولي.

 

وأبلغ غوتيريش بالفعل رئيس الجمعية العامة للأمم المتحدة في وقت سابق من هذا العام أنه متاح لولاية ثانية.

 

وتولى غوتيريش (71 عاما) منصب الأمين العام للمنظمة الدولية منذ بداية العام 2017، وتنتهي ولايته بنهاية العام الحالي.

 

ولم تُطرح أسماء منافسة حتى الآن.

 

وتقليدياً، تتمتع الدول الخمس التي لها حق النقض (فيتو)، وهي الولايات المتحدة والصين وروسيا وبريطانيا وفرنسا، بتأثير حاسم على التعيين.

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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