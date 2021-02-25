شكرا لقرائتكم خبر عن عمل فني رقمي بالكامل في مزاد للمرة الأولى والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - تبدأ دار كريستيز للمزادات اليوم الخميس، مزاداً فريداً لعمل فني رقمي بالكامل مشكل بتقنية «الكولاج»، والذي يعد العمل الأول من نوعه الذي يتم طرحه للبيع في دار مزادات كبرى، مما يمهد الطريق نحو تطور سوق الفن الرقمي.

وسيصبح العمل، المؤلف من 5،000 صورة التقطها الفنان الرقمي المعروف باسم «Beeple» على مدار 13 عاماً، أول عمل فني رقمي يحمل رمزاً غير قابل للاستبدال (NFT) يتم طرحه للبيع بهذه الطريقة. ويعد الرمز غير القابل للاستبدال رمزاً رقمياً فريداً يسمح بالتحقق من أصالة العمل الفني الرقمي وملكيته.

وسيتم طرح العمل الذي يحمل عنوان «كل يوم - أول 5،000 يوم» بسعر يبدأ بـ 100 دولار، حيث سيكون بإمكان المهتمين باقتنائه المزايدة عبر موقع كريستيز الإلكتروني لغاية 11 مارس.

ويشهد سوق الفن الرقمي نمواً سريعاً، حيث نجح «Beeple» واسمه الحقيقي مايك وينكلمان مؤخراً ببيع مجموعة من 20 عملاً مقابل 3.5 مليون دولار في مزاد.

وسيحصل الفائز بالمزاد على ملف العمل الفني متضمناً التوقيع الرقمي للفنان والتفاصيل الإضافية المتعلقة بالعمل، حيث يضمن استخدام تقنية الرمز غير القابل للاستبدال منع نسخ أو تكرار الفن الرقمي مما يسمح بالحفاظ على قيمته.