شكرا لقرائتكم خبر عن نادر مصطفى نائب تنسيقية شباب الأحزاب وسط أهالى دائرته للتعرف على مشاكلهم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يحرص نواب تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، على التواصل الدائم مع أهالى دائرتهم للتعرف على مشاكل الأهالى والعمل على حلها، ومن بين هؤلاء النواب النائب نادر مصطفى وكيل لجنة الثقافة والإعلام عن التنسيقية، الذى لم يمنعه منصبه كوكيل للجنة، أن يؤدى دوره في التواصل مع أهالي الدائرة.

وزار النائب نادر مصطفى عزبة أبو زيكو "أم غريف" للتعرف على مشاكل الأهالي، وكذلك عزبة مندليه الصغيرة بالدائرة، لبحث مشكلات الأهالي والقرى المجاورة، وأهمها مشكلة الصرف الصحي.

يثبت نواب تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين يوما بعد يوم، أنه يدركون الدور الذى أوكل إليهم أو تم انتخابهم من أجله، ومسئولياتهم تجاه وطنهم، وأنهم يعون قضايا الوطن وأهمية حماية أمنها القومى كأولوية فى مواجهة التحديات، وذلك من خلال احتكاكهم المباشر بالمواطن المصرى، والاستماع إلى مطالب أهالى دائرتهم و العمل على حلها، وهو ما ظهر جليلا خلال الفترة الماضية من النشاط الملموس لنواب التنسيقية فى دوائرهم .

يتفاعل نواب التنسيقية مع قضايا ومشاكل المواطنين، وفاء للقسم الذى أقسموه تحت قبة البرلمان برعاية مصالح الشعب رعاية كاملة.



