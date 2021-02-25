لجنة لفحص شكاوى المرضى بمستشفى السلام بورسعيد

محمد اسماعيل - القاهرة - بورسعيد- طارق الرفاعي:

عقدت لجنة حقوق المريض بمستشفى السلام بورسعيد، التابعة لهيئة الرعاية الصحية، اجتماعها الشهري، اليوم الخميس، لقياس نسبة الرضا العام للمنتفعين، ومناقشة مشاكل المرضى والصعوبات التي تواجههم أثناء تلقي الخدمة.

وتجري اللجنة قياس نسبة الرضا من خلال حصر استبيانات رضاء المنتفعين الشهرية، وحصر الشكاوى الموجودة بصندوق شكاوى المستشفى وعلى الصفحات الرسمية المسئولة عن تلقي الشكاوى، وتعقد اجتماعًا بحضور عدد من ممثلي المرضى دائمي التردد لتلقي الخدمة، للعمل على تقديم حلول مناسبة لكل مشكلة حتى يجرى العمل على حلها أو مناقشة ما يمكن عمله لتسهيل العقبات في حالة عدم توفر الحل لها.

ووضعت اللجنة حلول لمشكلة حصول المرضى على علاجهم الشهري المزمن، من خلال الكشف مرة واحدة للحصول على إذن صرف خلال 3 أشهر متتالية دون الحاجة لإعادة الكشف أو الحصول على تحويل جديد من الوحدة خلال هذه الفترة، على أن يجرى صرف العلاج من صيدليات المستشفى.

كما جرى الاستجابة إلى طلب العلاج بالإسم التجاري وتوفيره في عدة تخصصات من خلال الصيدلية التجارية.