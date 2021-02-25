الصين تحتج على مرور مدمرة أمريكية في مضيق تايوان

محمد اسماعيل - القاهرة - بكين- (د ب أ):

احتجت الصين بشدة، الخميس، على مرور المدمرة الأمريكية المزودة بالصواريخ الموجهة "يو.إس.إس كورتيس ويلبر"، عبر مضيق تايوان.

واتهم متحدث عسكري باسم القيادة الشرقية، الولايات المتحدة بـ"خلق عوامل خطر بشكل مصطنع في مضيق تايوان وتقويض السلام والاستقرار الإقليميين عمدا" بهذا المرور.

وقال إن جيش التحرير الشعبي الصيني نشر وحدات بحرية وطائرات لتعقب ومراقبة السفينة الحربية الأمريكية .

من ناحيتها، قالت البحرية الأمريكية إن السفينة المتمركزة في اليابان ، عبرت مضيق تايوان بشكل روتيني في اليوم السابق "وفقا للقانون الدولي" للتأكيد على التزام الولايات المتحدة بحرية وانفتاح المحيطين الهندي والهادئ.

وتعبر السفن البحرية الأمريكية المضيق المهم استراتيجيا بشكل دوري.

ويربط مضيق تايوان، الذي يبلغ عرضه 180 كيلومترا بين مقاطعة فوجيان الصينية إلى الغرب وجزيرة تايوان إلى الشرق.

وتتمتع تايوان بحكومة المستقلة ومنتخبة ديمقراطيا، لكن بكين مع ذلك تطالب بالسيادة على الجزيرة.

وتلتزم الولايات المتحدة بدعم قدرات تايوان الدفاعية وتزودها بالأسلحة.