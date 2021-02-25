مسؤولة بريطانية: وضع الكمامات قد لا يكون ضرورياً في الصيف

كتبت أسماء لمنور في الخميس 25 فبراير 2021 10:15 صباحاً - منذ ساعتين

بعد الإجراءات التي فرضتها السلطات البريطانية خلال الأشهر الماضية لمواجهة تفشي فيروس كورونا خاصة بعد ظهور السلالة الجديدة في لندن ، قالت جيني هاريس نائبة كبير المسؤولين الطبيين في إنجلترا إن المواطنين قد لا يحتاجون لوضع كمامات للوقاية من كوفيد-19 خلال شهور الصيف إذا انخفضت حالات الإصابة بشكل كبير لكن استخدامها سيكون ضروريا مرة أخرى في الشتاء على الأرجح.

وأضافت في مؤتمر صحفي “من المحتمل جدا خلال شهور الصيف، كما فعلنا العام الماضي، عندما نرى المعدلات تنخفض، ألّا نحتاج إلى وضع الكمامات طوال الوقت”.

وتابعت قائلة “أعتقد أن فترة الصيف بشكل عام هي فترة أكثر أمانا لنا ولا تحتاج لكثير من التدخل. لكن أعتقد أن هذا لا يعني أن نستبعدها (وضع الكمامات) عندما ندخل مجددا في فترات الشتاء”.

وكان رئيس وزراء بريطانيا بوريس جونسون قد قال إنه يتعين على الناس التعايش مع فيروس كورونا على المدى الطويل مثلما يفعلون تماما مع الإنفلونزا في ظل توافر لقاح، مضيفا أنه لا توجد مشاكل في الإمدادات تؤثر على الجرعات في الوقت الراهن.

وقال أمام البرلمان “السبب الوحيد الذي يجعلني أستطيع قول … إننا لا بد أن نتعلم التعايش مع كوفيد كما نعيش مع الإنفلونزا… على المدى الطويل هو بالطبع لأن لدينا هذا البرنامج للتطعيم والقدرة على تطوير لقاحاتنا”.

وكانت قد أظهرت إحصاءات تشير إلى أن حصيلة الإصابات اليومية بفيروس كورونا تتراجع في جميع أنحاء العالم منذ شهر ووصلت الثلاثاء الماضي لأدنى مستوى منذ منتصف أكتوبر، لكن خبراء الصحة يحذرون من التراخي حتى في الوقت الذي يجري فيه توزيع اللقاحات بجميع أنحاء العالم.

ويتزامن انخفاض أعداد الإصابات والوفيات مع إجراءات العزل العام وتشديد القيود على التجمعات والحركة في الوقت الذي تجري فيه الحكومات حسابات توازن دقيقة بين ضرورة وقف الموجات المتعاقبة من الوباء والحاجة إلى إعادة الناس للعمل والأطفال إلى المدارس.