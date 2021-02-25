حالة الطقس المتوقعة في اليمن خلال الـ24 ساعة المقبلة

محمد الفلاح - الخميس 25 فبراير 2021

أصدر المركز الوطني للأرصاد اليمنية نشرتة اليومية لأحوال الطقس ودرجات الحرارة المتوقع خلال ال24ساعة القادمة في مختلف مناطق الجمهورية.

وتوقعت النشرة ان يكون الطقس في المرتفعات الجبلية صحو الى غائم جزئيا يميل للبرودة اثناء ساعات الليل المتاخرة والصباح الباكرخاصة على محافظات (صعدة، عمران، صنعاء، ذمار والبيضاء) واحتمال تشكل الشابورة المائية اوالضباب على ( حجة والمحويت وريمه وذمار والضالع واب وتعز)، وتتشكل السحب المنخفضة تتخللها الركامية الممطرة على مناطق متفرقة منها في فترتي الظهيرة والمساء مع احتمال هطول امطار ما بين الخفيفة والمتوسطة وخصوصا على المرتفعات الشمالية الغربية والمناطق المرتفعة المقابلة لسهل تهامه.

وأضافت النشرة أن المناطق الساحلية ستشهد اجواء صحوة الى غائمة جزئيا مع احتمال هطول امطار خفيفة الى متوسطة الشدة خاصة على السواحل الغربية وباب المندب والمناطق الداخلية المحاذية لها ، واقصى سرعة للرياح 18 عقدة على الاجزاء الجنوبية من السواحل الغربية و مدخل باب المندب.

ولفتت إلى ان الطقس في المناطق الصحراوية سيكون صحو وحارنسبيا نهارا ، والرياح خفيفة الى معتدلة السرعة تنشط احيانا مثيرة للاتربة والرمال .

فيما ستشهد أرخبيل سقطرى طقس غائم جزئياً بوجه عام ، والرياح معتدلة السرعة تنشط احيانا تصل اقصى سرعة لها 20عقدة.

ونبه المركز الوطني للارصاد المواطنين :

* سائقي المركبات في الطرقات والمنعطفات الجبلية في حجة والمحويت وريمه وذماروالضالع واب وتعز من التدني في مدى الرؤية الافقية بسبب الشابورة المائية والضباب اوالسحب المنخفضة .

* خاصة كبار السن والأطفال والمرضى والعاملين أثناء الليل وساعات الصباح الباكر وكذلك المسافرين إلى المحافظات الجبلية الانفة الذكر من الاجواء الباردة نسبيا