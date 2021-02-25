شكرا لقرائتكم خبر عن 7 إصابات جديدة بكورونا في الصين والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أعلنت لجنة الصحة الوطنية في الصين اليوم الخميس أنها تلقت تقارير عن تسجيل سبع إصابات مؤكدة جديدة بكورونا في البر الرئيسي الصيني يوم أمس.

ونقلت وكالة أنباء الصين الجديدة (شينخوا) عن اللجنة القول في تقريرها اليومي إن جميع الإصابات الجديدة قادمة من الخارج، وأنه لم يتم تسجيل أي حالات إصابة مؤكدة جديدة محلية العدوى بالفيروس منذ أكثر من أسبوع.

ولم يتم الإبلاغ عن حالات وفاة مرتبطة بالمرض أمس.

وحتى يوم أمس، بلغ إجمالي حالات الإصابة المؤكدة بكورونا في البر الرئيسي الصيني 89871 حالة، بينهم 281 مصابا لا يزالون يتلقون العلاج، أحدهم في حالة خطيرة.