شكرا لقرائتكم خبر عن مجلس حقوق الإنسان في جنيف يناقش انتهاكات ميليشيا الحوثي والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - يناقش مجلس الأمم المتحدة لحقوق الإنسان في جنيف، اليوم الخميس في الدورة الـ46 التي تستمر حتى الـ23 من مارس القادم، عددًا من التقارير المقدمة من الخبراء وهيئات التحقيق الدولية ذات الصلة بحالة حقوق الإنسان في عدد من الدول، ويقدم فريق الخبراء الدوليين والإقليميين البارزين المعني باليمن، تقريرًا أمام المجلس.

وقدم مركز المعلومات والتأهيل لحقوق الإنسان HRTIC التابع للمجلس الاقتصادي والاجتماعي في الأمم المتحدة، وبالتعاون مع مركز «حقي» لدعم الحقوق والحريات في جنيف CRSRF، بيانًا تم توزيعه على جميع الدول الأعضاء والمراقبة في مجلس حقوق الإنسان ضمن وثائق الدورة، يرصد التدهور الكبير في حالة حقوق الإنسان الذي تشهده اليمن منذ أكثر من 6 سنوات.

ويوضح البيان الانتهاكات واسعة النطاق للقانون الإنساني الدولي وقانون حقوق الإنسان الدولي، التي ترتكبها الميليشيات الحوثية.

وقال البيان إن محافظة تعز تعاني استمرار استهداف المدنيين وممتلكاتهم بشكل مباشر من قِبل ميليشيا الحوثي، حيث يتكرر بشكل شبه يومي مشهد القصف والاستهداف الحربي لبعض الأعيان والممتلكات العامة والخاصة والأراضي الزراعية.