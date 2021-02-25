فرصة تساقط أمطار في المنطقة الجنوبية.. ماذا يخبئ طقس اليومين المقبلين؟

وذكرت الهيئة في بيان تلقت الخليج 365 نسخة منه، أن "طقس يوم غد الجمعة سيكون صحواً في عموم البلاد، ودرجات الحرارة ترتفع قليلا في المنطقتين الوسطى والشمالية".

وأضافت، أن "طقس السبت المقبل سيكون صحوا مع بعض الغيوم في عموم مناطق البلاد، ودرجات الحرارة ترتفع قليلا في المنطقة الشمالية" مشيرة الى أن "طقس الاحد سيكون صحوا مع بعض الغيوم في المنطقتين الوسطى والشمالية، ودرجات الحرارة ترتفع قليلا، اما في المنطقة الجنوبية فيكون طقسها غائما جزئيا الى غائم مع فرصة لتساقط امطار متفرقة، ودرجات الحرارة ترتفع قليلا".



وتابع البيان، أن "طقس الاثنين المقبل سيكون في المنطقة الوسطى صحوا مع بعض الغيوم، ودرجات الحرارة مقاربة لليوم السابق، اما في المنطقة الشمالية يكون طقسها غائما جزئيا الى غائم مع فرصة لتساقط امطار خفيفة خاصة على المرتفعات الجبلية، ودرجات الحرارة مقاربة لليوم السابق"، مبينة أن "طقس المنطقة الجنوبية سيكون غائما جزئيا الى غائم، ودرجات الحرارة مقاربة لليوم السابق".