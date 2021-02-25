مكافحة اجرام بغداد تلقي القبض متهمين ومطلوبين

بغداد - ياسين صفوان - ألقت مفارز مديرية مكافحة اجرام بغداد القبض على عدد من المتهمين والمطلوبين للقضاء وفق مواد قانونية مختلفة.

وبينت المديرية في بيان تلقته "الخليج 365" إن "مفارز مكافحة الاجرام القت القبض على متهم قام بسرقة مبلغ مالي قدره (55) مليون دينار في منطقة بغداد الجديدة وتمكنت أيضا من إلقاء القبض على عصابة قامت بعدت عمليات سرقة (نشل) في سوق الشورجة".



وأضافت المديرية ان "مفارز مكاتبها في جانبي الكرخ والرصافة نفذت العديد من أوامر القبض الصادرة من القضاء بحق عدد من المتهمين وقد تم اتخاذ الاجراءات القانونية بحقهم وتقديمهم الى القضاء لينالوا جزاءهم العادل".