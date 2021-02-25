جهاز المخابرات يطيح بـ'نمر بغداد' في اطراف العاصمة

وذكر جهاز المخابرات في بيان تلقته الخليج 365 عن تمكن جهاز المخابرات العراقي من الإطاحة بالإرهابي نمر سويد المكنى بنمر بغداد، من خلال عملية خاطفة في منطقة أبو غريب غربي العاصمة بغداد.

وأضاف البيان أن "نمر بغداد" هو نجل القيادي بداعش أحمد عبد الله سويد، ويشغل منصب مسؤول مفارز التفخيخ فيما تسمى بولاية الجنوب في تنظيم داعش الإرهابي".