شكرا لقرائتكم خبر عن إصدارات خاصة تنضم لعائلة سيارات «ديفندر» والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - دبي: ”الخليج 365”

أطلقت لاند روڤر سيارة «ديفندر V8» ثمانية الأسطوانات الجبارة كجزء من عدة تحسينات لعائلة سيارات الدفع الرباعي الفائزة بالعديد من الجوائز، وتوفر سيارة «ديفندر V8» وإصدار «ديفندر V8 كارباثيان إيدشن» مزيجاً بين الأداء والقدرات الفائقة، مع تعديلات على الهيكل القاعدي لتوفير مستويات جديدة من رشاقة الأداء على الطرقات العادية والوعرة. وليس محرك البنزين ثماني الأسطوانات الجديد الإضافة الوحيدة، بل تم تقديم إصدار «إكس إس إيدشن»، مع مجموعة باقات جديدة توفّر للتصميم الخارجي إمكانية أكبر للتخصيص الشخصي، وشاشة اللمس الأكبر بحجم 11.4 بوصة لنظام المعلومات والترفيه «بيفي برو». وتعتمد «ديفندر V8» على قدرات سيارة الدفع الرباعي، من خلال الجمع بين محرك البنزين ثماني الأسطوانات بقوة 525 حصاناً وسعة 5.0 لترات والشحن الفائق وتحسين ضبط نظام التعليق وناقل الحركة، لتكون سيارة ديفندر الأكثر سرعة وديناميكية حتى الآن. فيما يعتمد إصدار «كابارثيان إيدشن» الجديد على سيارة «ديفندر V8»، أما إصدار «إكس إس إيدشن» فيحل مكان إصدار «فيرست إيدشن».