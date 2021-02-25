شكرا لقرائتكم خبر عن شي يحتفل بالانتصار على الفقر: استثمرنا ربع تريليون دولار في 8 سنوات والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - احتفلت الصين، اليوم الخميس، بإنجاز تاريخي تمثل بالقضاء على الفقر المدقع، في بلد عانى من انتشار الفقر. ولكن بكين فتحت منذ سنوات طريقاً ذا خصائص صينية خاصّة للتخفيف من حدة الفقر.

وقال الرئيس الصيني شي جين بينج إنه وفقا لخط الفقر العالمي للبنك الدولي، فإن عدد الصينيين الذين خرجوا من دائرة الفقر خلال السنوات الـ40 الماضية يمثل أكثر من 70 في المائة من الإجمالي العالمي.

وقال الرئيس، الخميس، إن الصين قد استثمرت أموالا حكومية متراكمة بلغت نحو 1.6 تريليون يوان (حوالي 246 مليار دولار) للتخفيف من حدة الفقر خلال السنوات الثماني الماضية. والصين ستولي أهمية أكبر للسعي لتحقيق الرخاء المشترك.

وأضاف، «إنه يجب بذل الجهود لمنع السيناريو الذي ينزلق فيه السكان إلى الفقر مرة أخرى على نطاق واسع. وداع الفقر لا يشكل خط النهاية، لكنه نقطة البداية لحياة جديدة ومسعى جديد.»

وذكر شي إنه ترأس سبع ندوات حول مكافحة الفقر خلال الأعوام الثمانية الماضية. وخلال هذه الفترة، قام بما يزيد على 50 جولة استقصائية حول الحد من الفقر وتفقد جميع المناطق الـ14 التي عانت من الفقر المدقع في الصين. (وكالات)