بايدن يلغي أمر ترامب حول حظر دخول بعض فئات الأجانب إلى الولايات المتحدة

الشارقة - اميمة ياسر - ألغى الرئيس الأمريكي، جو بايدن، أمرا صدر عن سلفه، دونالد ترامب، يفرض حظرا على دخول عدد من فئات الأجانب إلى الولايات المتحدة.

وذكر بايدن، في أمر أصدره مساء الأربعاء، أنه يسحب إعلان ترامب المؤرخ بـ22 أبريل والخاص بـ"تعليق دخول المهاجرين الذين يمثلون خطرا لسوق العمال في الولايات المتحدة خلال فترة إحياء الاقتصاد عقب تفشي فيروس كورونا المستجد عام 2019"، مشددا على أن هذا الإجراء "لا يخدم المصالح الأمريكية".

واعتبر بايدن أنه "على عكس ذلك، هذا الإعلان يضر الولايات المتحدة، بما في ذلك عن طريق منع أفراد بعض عائلات المواطنين الأمريكيين والحاصلين على صفة المقيمين الدائمين الشرعيين من لم شملهم".

كما شدد بايدن على أن أمر ترامب "يضر قطاعات الاقتصاد الأمريكي التي تستفيد من مواهب من كل أنحاء العالم"، مضيفا أن هذا الإجراء منع كذلك الأشخاص الذين فازوا ببطاقات خضراء منحتهم حقوق الإقامة الدائمة وتأشيرات الهجرة في قرعة 2020 من دخول الولايات المتحدة.