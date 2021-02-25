شكرا لقرائتكم خبر عن تقرير يكشف كيف تواصل قطر بث الفوضى عبر منصاتها بعد قمة العلا.. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - رغم توقيع أمير قطر تميم بن حمد آل ثاني على وثيقة قمة العلا فى 5 يناير الماضى، والتى كان من بنودها عدم التدخل فى الشئون الداخلية للدول وعدم المساس بسياستها، بل والتعاون سويًا فيما يهدد الأمن الوطنى أو الإقليمى، والوقوف جنبًا إلى جنب لمكافحة الإرهاب والتنظيمات التابعة لها، إلا أنه لم ينفذ بنودها على أرض الواقع.

وذكر تقرير لمؤسسة" ماعت" أن قطر مازالت تأوى عددًا من القيادات والعناصر الإخوانية، كما أنها مازالت تسمح لهم بالظهور على وسائل الإعلام التابعة لها وعلى رأسهم قناة الجزيرة، ليس هذا فقط بل إنها مازالت تستخدم وسائلها الإعلامية في مهاجمة الدول العربية.

ويتساءل التقرير، لماذا وافقت قطر على بنود قمة العلا ووقعت على الوثيقة الخاصة بها طالمًا ترفض أن تضع أية دولة شروط أو قيود عليها؟ ولماذا لم تلتزم بها؟!!