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المكسيك .. 1006 وفيات و8642 إصابة جديدة بكورونا

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الدمام - شريف احمد - أعلنت وزارة الصحة المكسيكية تسجيل 1006 وفيات جديدة بفيروس ليصل إجمالي الوفيات بمرض كوفيد-19 في البلاد إلى 182815.

وأشارت أيضا البيانات التي أعلنتها وزارة الصحة خلال 24 ساعة الماضية ، إلى تسجيل 8642 إصابة جديدة بالفيروس، ليصل إجمالي الحالات المؤكدة إلى مليونين و60908.

وقال مسؤول الصحة ريكاردو كورتيس خلال المؤتمر الصحفي الذي تعقده الوزارة كل مساء إن نائب وزير الصحة هوجو لوبيز جاتيل الذي قاد حملة التعامل مع الجائحة بالمكسيك بدأ يتلقى الأكسجين في إطار علاجه من كوفيد-19.

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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