شكرا لقرائتكم خبر عن المكسيك .. 1006 وفيات و8642 إصابة جديدة بكورونا والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أعلنت وزارة الصحة المكسيكية تسجيل 1006 وفيات جديدة بفيروس كورونا ليصل إجمالي الوفيات بمرض كوفيد-19 في البلاد إلى 182815.

وأشارت أيضا البيانات التي أعلنتها وزارة الصحة خلال 24 ساعة الماضية ، إلى تسجيل 8642 إصابة جديدة بالفيروس، ليصل إجمالي الحالات المؤكدة إلى مليونين و60908.

وقال مسؤول الصحة ريكاردو كورتيس خلال المؤتمر الصحفي الذي تعقده الوزارة كل مساء إن نائب وزير الصحة هوجو لوبيز جاتيل الذي قاد حملة التعامل مع الجائحة بالمكسيك بدأ يتلقى الأكسجين في إطار علاجه من كوفيد-19.