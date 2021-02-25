شكرا لقرائتكم خبر عن في زيارة تاريخية.. واشنطن والخرطوم تعززان الأمن البحري والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - في زيارة تاريخية كان آخرها قبل عقود، وصلت صباح أمس الأربعاء سفينة النقل السريع التابعة لقيادة النقل البحري العسكرية الأمريكية «يو إس إن إس كارسون سيتي» إلى ميناء بورتسودان، لتمتين الشراكة العسكرية بين الولايات المتحدة الأمركية والسودان، وتعزيز الأمن البحري بالمنطقة.

وتعتبر «يو إس إن إس كارسون سيتي» أول سفينة بحرية أمريكية تزور السودان منذ عقود.

وبحسب بيان لسفارة واشنطن بالخرطوم الذي اطلعت عليه ”الخليج 365”، تسلط الزيارة الضوء على استعداد القوات المسلحة الأمريكية لتعزيز شراكتهم المتجددة مع القوات المسلحة السودانية.

وفي السياق، قال النقيب فرانك أوكاتا، قائد القوات البحرية في قيادة النقل البحري بأوروبا وأفريقيا وقائد فرقة العمل 63: «يشرفنا العمل مع شركائنا السودانيين في تعزيز الأمن البحري».

ويأتي وصول السفينة الحربية في أعقاب الزيارة التي قام بها نائب قائد الاشتباك المدني العسكري بالقيادة الأمريكية في أفريقيا، السفير أندرو يونغ، ومدير المخابرات، الأدميرال هايدي بيرغ، إلى الخرطوم منتصف يناير الماضي، لتوسيع الشراكة والتعاون والتنسيق بين الجيشين السوداني والأمريكي.

ويتفق عسكريون وخبراء أمنيون، على أن واشنطن تعمل على ترميم علاقتها المضطربة لثلاثين عاما مع نظام البشير «الإسلاموي»، لافتين إلى أهمية السودان وموقعه المهم والإستراتيجي باعتباره بوابة تربط الشرق الأوسط مع أفريقيا، خاصة أن الجماعات الإرهابية قد بدأت تتمدد في القارة السمراء بعد تضييق الخناق عليها في سوريا والعراق.

وأوضحوا أن ما سبق يحتم على أمريكا العمل والتعاون مع السودان في حفظ أمن واستقرار المنطقة بحريا وبريا، علاوة على مكافحة تمويل الإرهاب والتضييق على جماعاته.