شكرا لقرائتكم خبر عن المغرب يسجل 419 إصابة جديدة بكورونا وتونس 662 والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أعلنت وزارة الصحة المغربية أمس، الأربعاء تسجيل 419 إصابة جديدة بفيروس كورونا نزولا من 446 حالة أول أمس ليصل العدد الإجمالي للإصابات إلى 482128 حالة.

كما سجلت 18 وفاة ارتفاعا من 15 أول أمس ليصل مجموع الوفيات في البلاد بسبب الفيروس إلى 8592 حالة.

وتعافت 710 حالات جديدة ليرتفع عدد المتعافين إلى 466815.

فيما سجلت تونس 662 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) و 26 حالة وفاة.

وأشارت وزارة الصحة التونسية في بيان لها أمس، إلى أن العدد الإجمالي لحالات الإصابة بالفيروس بلغ 230,443 إصابةً، فيما وصل إجمالي عدد الوفيات إلى 7869.