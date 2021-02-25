انت الان تتابع خبر شرطة ميسان تحكم قبضتها على عصابة اجرامية والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - أعلنت مديرية شرطة محافظة ميسان اليوم الخميس، عن تمكن الأجهزة الأمنية في مديرية شرطة المحافظة وبإشراف قائد الشرطة العميد (عبدالخضر جاسم محمد ) من إحكام قبضتها على عصابة بعد إعتراف المتهم الرئيسي على بقية أفرادها.