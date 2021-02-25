الشرطة الألمانية تشن مداهمات ضد جمعية تركية عربية قريبة من "داعش" في برلين

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - تشن الشرطة الألمانية حملة مداهمات واسعة منذ صباح اليوم الخميس ضد جمعية "تركية عربية" قريبة من تنظيم "داعش" الإرهابي.

ونقلت صحيفة بيلد الألمانية عن مصادر أمنية قولها إن "الشرطة تشن في العديد من مقاطعات برلين وفي براندنبورغ منذ الساعة 6 صباحًا مداهمات ضد إسلاميين".

وأوضحت المصادر أن "حوالي 800 من عناصر القوات الخاصة في الشرطة قامت بتفتيش أهداف منذ 6:06 صباحًا. في مناطق ماركيشيس فيرتيل ونيوكولن ويدينج وتيرغارتن في برلين"، مضيفة "هناك مداهمات أيضا في مقاطعة براندنبورغ".

وتتعلق المداهمات بتنفيذ أمر حظر ضد جمعية تركية عربية، تشتبه السلطات في أنها قريبة من "داعش"، وفق بيلد.

فيما كتبت وزارة الشؤون الداخلية والرياضة في ولاية برلين على تويتر أنها "حظرت الجمعية المعروفة باسم جامعاتو برلين أو توحيد برلين".

وتابعت "هناك مداهمات في الوقت الحالي تنفذها الشرطة في برلين وبراندنبورغ".

ولم تنته المداهمات حتى الساعة 7 بالتوقيت المحلي.