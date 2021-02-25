الرباط تدعو الاتحاد الأوروبي للاعتراف بـ"مغربية الصحراء"

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - دعا وزير الخارجية المغربي ناصر بوريطة، الاتحاد الأوروبي إلى الاعتراف بـ"مغربية الصحراء" كخطوة مماثلة للموقف الأمريكية.

وقال بوريطة، في تصريحات صحفية، إن قرار واشنطن القاضي بالاعتراف بمغربية الصحراء، يُعتبر تطوراً طبيعياً في الموقف الأمريكي.



وفي هذا الصدد، طالب الاتحاد الأوروبي بـ"الخروج من منطقة الراحة الخاصة به ودعم الدينامية الإيجابية الجارية في الصحراء المغربية".

وأعاد التذكير بأن الولايات المتحدة، منذ سنة 2007، تعتبر أن "مبادرة الحكم الذاتي تشكل أساسا جادا وواقعيا من أجل إيجاد حل نهائي لهذا النزاع الإقليمي".

وأوضحأن القول بالحُكم الذاتي للصحراء المغربية، لا يكون إلا حُكما ذاتياً تحت السيادة المغربية، مشيراً إلى أن هذا الموقف يعزز من فرص التوصل إلى حل نهائي.

ونبه إلى استعداد المغرب للالتزام بمسلسل من هذا القبيل، تحت إشراف الأمم المتحدة، من أجل إيجاد حل لقضية الصحراء في إطار مبادرته للحكم الذاتي".