الزعيم الكوري يطالب بقيود لزيادة الانضباط بالجيش

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - طالب الزعيم الكوري الشمالي كيم جونج أون، خلال اجتماع للجنة العسكرية المركزية، بمزيد من الانضباط داخل الجيش.

ويتزامن الاجتماع مع حملة كيم لدفع حزب العمال الحاكم لتنفيذ أهداف جديدة للسنوات الخمس القادمة تم الكشف عنها في اجتماع نادر انعقد الشهر الماضي.

ولعل واحدة من أبرز هذه الأهداف هو زيادة القوة العسكرية ورفع درجة الردع النووي.

وتناول الاجتماع سلسلة من المشاكل تتعلق بالأنشطة السياسية والانضباط بين ضباط الجيش ودعا لتشديد القواعد للسيطرة على مثل هذه الأمور.

ونقلت الوكالة عن كيم قوله إن تأسيس الانضباط الثوري داخل الجيش سيقرر بقاء الجيش ويحدد نجاح أنشطته أو فشلها.

وكان دبلوماسي بالأمم المتحدة قال إن كوريا الشمالية واصلت تطوير برامجها النووية والصاروخية طوال عام 2020 في انتهاك للعقوبات الدولية.