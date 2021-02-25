لجنة التفكيك تكشف فساد إخوان السودان

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - سياسة

من ولاية إلى أخرى تلاحق لجنة تفكيك نظام الـ 30 من يونيو في السودان فساد تنظيم الإخوان الإرهابي.

30 عاما من النهب والفساد، دمروا خلالها البلاد وسرقوا خيراتها، فأول عمل قام به الإخوان بعد انقلابهم عام 1989 كان تغيير عملة السودان من الجنيه إلى الدينار ليقبضوا على الكتلة النقدية في البلاد.

خلال فترة استيلائهم على السودان ومقدراته نهب الإخوان كل شيء، احتكروا الاستيراد والتصدير، وأخذوا المصانع والشركات، سرقوا عائدات النفط، وتملكوا الأراضي بغير وجه حق.

بمئات المليارات.. لجنة "التفكيك" تفضح فساد "إخوان السودان"

لجنة تفكيك نظام الـ 30 من يونيو كشفت أن السرقات التي قام بها تنظيم الإخوان تقدر بمئات المليارات.



فساد الإخوان تركز في المحليات والوحدات الإدارية بالولايات من خلال التحصيل والإيرادات والإيجارات وفرض الرسوم غير القانونية على القاصي والداني.

خريف إخوان السودان.. قادة التنظيم تحت مقصلة العدالة

كما طال فسادهم شركة الأمن الغذائي بولاية نهر النيل شمال السودان، وخمسة محاور زراعية تقدر مساحتها بآلاف الأفدنة.

