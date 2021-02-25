سعر الدولار في مصر اليوم الخميس 25 فبراير 2021

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - استقر متوسط سعر صرف الدولار مقابل الجنيه المصري، في تعاملات اليوم الخميس 25 فبراير 2021، في البنوك، وشركات الصرافة.

وتراجع متوسط سعر صرف الجنيه المصري، اليوم الخميس، أمام اليورو الأوروبي، والجنيه الإسترليني، خلال تعاملات السوق المصرفي، بينما استقر العملة المحلية أمام الريال السعودي، والدرهم الإماراتي، والدينار الكويتي.

ارتفاع الدولار

ووفقا لمسح لـ"الخليج 365" على الأسعار في 29 بنكا، سجل متوسط سعر الدولار اليوم الخميس، نحو 15.63 جنيه للشراء، و15.73 جنيه للبيع.

ودعم تزايد الاحتياطي النقدي لمصر من قوة العملة المحلية مقابل الورقة الخضراء، كما ساهم في استقرار سوق النقد وغياب السوق الموازية.

واستقر متوسط سعر الدولار في مصر على موقع البنك المركزي المصري، اليوم الخميس، عند نحو 15.6275 جنيه للشراء، و 15.7272جنيه للبيع.

أعلى سعر للدولار

وسجل سعر الدولار في مصر أمام الجنيه أعلى سعر عند 15.64 جنيه للشراء، و15.74 جنيه للبيع في بنك الإمارات دبي الوطني.

وهيمن سعر الدولار عند 15.63 جنيه للشراء، و15.73 جنيه للبيع، في 22 بنكا، منها العقاري المصري العربي، والتجاري الدولي، وكريدي أجريكول، والمصري الخليجي، والكويت الوطني، وعودة، والبركة، والمشرق، وHSBC، والقاهرة، والإسكندرية.

أقل سعر للدولار

واستقر سعر الدولار في بنكي الأهلي ومصر، عند 15.61 جنيه للشراء، و15.71 جنيه للبيع، وهو أيضا أقل سعر للدولار في البنوك.

أسعار العملات في البنوك المصرية اليوم

وواصلت احتياطيات مصر من النقد الأجنبي، رحلة صعودها للشهر الثامن، بعد أن تأثرت بتداعيات كورونا لمدة 3 أشهر.

وأعلن المركزي المصري، عن ارتفاع احتياطي البلاد من النقد الأجنبي إلى 40.101 مليار دولار في يناير/كانون الثاني الماضي.

أسعار اليورو والإسترليني

وارتفع متوسط سعر صرف اليورو على موقع البنك المركزي المصري، اليوم الخميس، إلى نحو 19.02 جنيه للشراء، و19.15 جنيه للبيع، مقابل نحو 18.99 جنيه للشراء، و19.12 جنيه للبيع، أمس الأربعاء.

كما زاد متوسط سعر صرف الجنيه الإسترليني، إلى نحو 22.11 جنيه للشراء، و22.25 جنيه للبيع، مقابل نحو22.01 جنيه للشراء، و22.16 جنيه للبيع.

أسعار الريال والدينار والدرهم

واستقر متوسط سعر صرف الريال السعودي، عند 4.166 جنيه للشراء، و4.193 جنيه للبيع.

كما ظل متوسط سعر الدرهم الإماراتي، ثابتا عند 4.254 جنيه للشراء، و4.282 جنيه للبيع.

فيما سجل الدينار الكويتي إلى 51.60 جنيه للشراء، و52.07 جنيه للبيع، مقابل نحو 51.63 جنيه للشراء، و52.03 جنيه للبيع، أمس.

نجاح بامتياز

وتشهد مؤشرات الاقتصاد المصري تحسنا رغم جائحة كورونا، وسط حالة من استقرار سوق الصرف في ظل توافر العملات الأجنبية.

ويتوقع أن يتراجع الدولار مقابل الجنيه الأيام المقبلة، في ظل بيانات رسمية عن ارتفاع تحويلات المصريين في الخارج رغم جائحة كورونا.

وحققت تحويلات المصريين العاملين في الخارج ارتفاعا ملحوظا في عام 2020، ما مثل دعما قويا للجنيه في مواجهة الدولار.

وأعلن البنك المركزي المصري، أن البلاد تلقت 27.1 مليار دولار في تحويلات مالية من المصريين العاملين في الخارج في الفترة من يناير/ كانون الثاني إلى نهاية نوفمبر/ تشرين الثاني 2020.

وأظهرت بيانات الجهاز المركزي المصري للتعبئة العامة والإحصاء، أن تضخم أسعار المستهلكين بالمدن المصرية، تراجع إلى 4.3% على أساس سنوي في يناير/كانون الثاني الماضي، من 5.4 % في ديسمبر/كانون الأول الماضي.