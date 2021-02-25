تعرف على سعر الريال السعودي في مصر اليوم الخميس 25 فبراير 2021

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - استقر متوسط سعر صرف الريال السعودي مقابل الجنيه المصري، اليوم الخميس 25 فبراير 2021، في البنوك، وشركات الصرافة.

وخلال تعاملات السوق المصرفي، اليوم الخميس، انخفض متوسط سعر الجنيه المصري، أمام اليورو الأوروبي، والجنيه الإسترليني، فيما استقرت العملة المحلية، أمام الدولار، الريال السعودي، والدرهم الإماراتي، والدينار الكويتي.

ووفق مسح لـ"الخليج 365" في 23 بنكا، سجل متوسط سعر الريال السعودي نحو4.11 جنيه للشراء، و4.20 جنيه للبيع.

ودعم تزايد الاحتياطي النقدي لمصر من قوة العملة المحلية مقابل العملات الأجنبية، كما أسهم في استقرار سوق النقد وغياب السوق الموازية.

أعلى سعر للريال

وسجل الريال أعلى سعر للشراء عند 4.17 جنيه في 3 بنوك، هي عودة، وبلوم مصر، والمشرق، فيما جاء أعلى سعر لبيع الريال عند 4.25 جنيه في بنك الإسكان والتعمير.

واستقر سعر الريال السعودي في البنك الأهلي المصري (أكبر بنك حكومي)، عند نحو 4.097 جنيه للشراء، و4.188 جنيه للبيع.

وأعلن المركزي المصري عن ارتفاع احتياطي البلاد من النقد الأجنبي إلى 40.101 مليار دولار في يناير/كانون الثاني الماضي.

أسعار الدولار واليورو والإسترليني

واستقر متوسط سعر الدولار في مصر على موقع البنك المركزي المصري، اليوم الخميس، عند نحو 15.6275 جنيه للشراء، و 15.7272جنيه للبيع.

بينما ارتفع متوسط سعر صرف اليورو على موقع البنك المركزي المصري، اليوم الخميس، إلى نحو 19.02 جنيه للشراء، و19.15 جنيه للبيع، مقابل نحو 18.99 جنيه للشراء، و19.12 جنيه للبيع، أمس الأربعاء.

كما زاد متوسط سعر صرف الجنيه الإسترليني، إلى نحو 22.11 جنيه للشراء، و22.25 جنيه للبيع، مقابل نحو22.01 جنيه للشراء، و22.16 جنيه للبيع.

أسعار الدرهم والدينار

واستقر متوسط سعر الدرهم الإماراتي، لدى المركزي المصري، عند نحو 4.254 جنيه للشراء، و4.282 جنيه للبيع.

فيما سجل الدينار الكويتي إلى 51.60 جنيه للشراء، و52.07 جنيه للبيع، مقابل نحو 51.63 جنيه للشراء، و52.03 جنيه للبيع، أمس.

مؤشرات إيجابية

وتشهد مؤشرات الاقتصاد المصري تحسنا رغم جائحة كورونا، وسط حالة من استقرار سوق الصرف في ظل توافر العملات الأجنبية.

ويتوقع أن يتراجع الدولار مقابل الجنيه الأيام المقبلة، في ظل بيانات رسمية عن ارتفاع تحويلات المصريين في الخارج رغم جائحة كورونا.

وحققت تحويلات المصريين العاملين في الخارج ارتفاعا ملحوظا في عام 2020، ما مثل دعما قويا للجنيه في مواجهة الدولار.

وأعلن البنك المركزي المصري أن البلاد تلقت 27.1 مليار دولار في تحويلات مالية من المصريين العاملين في الخارج في الفترة من يناير/ كانون الثاني إلى نهاية نوفمبر/ تشرين الثاني 2020.

وأظهرت بيانات الجهاز المركزي المصري للتعبئة العامة والإحصاء، أن تضخم أسعار المستهلكين بالمدن المصرية، تراجع إلى 4.3% على أساس سنوي في يناير/كانون الثاني الماضي، من 5.4 % في ديسمبر/كانون الأول الماضي.