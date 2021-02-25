باباجان يحمل أردوغان مسؤولية تفشي البطالة والانتحار في تركيا

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 25 فبراير 2021

متابعات_ الخليج 365

قال علي باباجان، زعيم حزب التقدم والديمقراطية، أن العدو الحقيقي لتركيا هو البطالة، لذلك يجب على الحكومة التوقف عن وصف كل من ينتقدها ويعيق طريقها بالخائن، واتهم الرئيس التركي رجب أردوغان بارتكاب كل ما من شأنه الإضرار بشعب تركيا، وطالب حكومة حزب العدالة والتنمية بالتوقف عن توجيه تهمة الخيانة لكل من ينتقدها، وفقا لصحيفة "التركية".



وتابع زعيم حزب التقدم والديمقراطية"، إن الرئيس التركي، أردوغان، يقول إنه يحب البلاد، ولكنني أقول له" يمكنك أن تحبها ولكن لا تقتلها، أنت لا تعرف الحب بالأساس، أنت تفعل كل ما هو خطأ مهما كان، نحن لا نريد حبا بالسياسات الخاطئة.

وتابع "باباجان"،" أنت تفكر في حماية نفسك، وليس في حب هذا البلد. كيف تقول إنك تحبها وتعمل على تراجعها وتدهورها باستمرار؟ كل أسبوع تهمش شريحة جديدة من المجتمع".

وأكد المعارض التركي البارز، أنه مع اقتراب الذكرى المئوية للجمهورية، سيخرجوا هذا البلد من النفق المظلم الذي يوجد فيه ويحولوه إلى أرض مزدهرة وغنية وسلمية، مشيرا إلى أنهم قبلوا المساواة والعدالة ومبدأ العلمانية والحكم.

وفي سياق منفصل ألقى باباجان بالمسئولية على الحكومة في تزايد حالات الانتحار بسبب الفقر، ووصف ذلك ساخرا بأنها هدايا الحكومة للشعب لم تكن موجودة في هذا البلد من قبل.