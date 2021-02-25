تقرير يكشف عن تقديم دولة الإمارات للصومال مساعدات انسانية والوقوف بجانبها في كل الظروف

كشف تقرير بأن دولة الإمارات قدمت مساعدات انسانية في مختلف انحاء العالم لمساعدة الدول على مواجهة تداعيات فيروس كورونا ضمن التوجه الاماراتي العام في اغاثة المناطق المنكوبة بالكوارث الطبيعية والامراض ومن ضمنها الصومال.

ومنذ نشوب أزمة الفيروس، ارسلت الامارات مواد غذائية وطبية للكثير من الدول المتضررة دون الالتفات الى الجانب السياسي أو الخلاف في العلاقات.

ووصلت الصومال طائرة مستلزمات طبية من الامارات لمساعدة عشرات الالاف من العاملين في القطاع الصحي على مواجهة الفيروس.

وأكد التقرير أن الامارات قامت منذ بداية أزمة فيروس كورونا بإرسال شحنات المساعدات الطبية العاجلة إلى عدد من الدول، كما دعمت المنظمات الدولية المعنية وهيئاتها المتخصصة خاصة منظمة الصحة العالمية لإيصال المعونات الطبية لعدد كبير من الدول المحتاجة إليها.

وأوضح أن القدرات اللوجستية الكبيرة لدى دولة الإمارات المتمثلة في النقل الجوي مكنتها من نقل المعدات والأجهزة الطبية وتوفير الإمدادات الطبية اللازمة بشكل عاجل لآلاف العاملين في القطاع الطبي وتوفير ما يلزمهم لممارسة عملهم في علاج المرضى من الفيروس.

وسبق ان ارسلت الامارات أطنانا من الإمدادات الطبية لإيران وأفغانستان وصربيا وكرواتيا والصين وسوريا وغيرها من الدول.

يذكر أنه على مدار سنوات، لعبت الإمارات دورا أساسيا في الصومال على الصعيدين العسكري والإنساني، بجهد محوري مخلص.