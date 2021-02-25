المرأة الحديدية توجه تحذيرا شديد اللهجة لـ«أردوغان»

حذرت ميرال أكشنار، رئيس "حزب الخير" التركي والمعروفة بـ"المرأة الحديدية"، الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، من التلاعب بالأمة التركية، واستمرار سياسته الخاطئة في إدارة الدولة وابتعاده عن هموم ومشاكل المواطنين.

ووجهت ميرال أكشنار رسالة لاردوغان مفاداها: "ليكن بعلمك، إذا وصلت السير بهذه الطريقة، فهذه الأمة التي طالت معاناتها لن ترسلك إلى القمر بل سترسلك إلى المنزل من خلال صناديق الاقتراع"، وفقا لموقع "تركيا الآن".

وأضافت أكشنار في اجتماع الكتلة الحزبية بالبرلمان التركي، اليوم الثلاثاء، موجهة حديثها للرئيس التركي: "عندما يتعلق الأمر بالأمة، يبدون وكأن عقربًا يدخل جيب أردوغان، إنهم يوزعون من أموال المحتاجين بلا خجل، حقًا وأسفاه، هذه جريمة".

وأردفت أن الرئيس التركي لم يُعد لديه شيء ليعطيه للأتراك، مطالبة بأن يقبل هذه الحقيقة لأن التصور لا يكفي، مؤكدة أن دعم حزب العدالة والتنمية هو الشرط الوحيد ليبقى المواطن مقبولًا في الدولة، متابعة: "هذا الشرط يوضح مدى تدمير الحزب الحاكم للدولة"