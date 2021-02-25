التعليم تكشف موقف الطالب المصاب بكورونا من أداء الامتحانات

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- أسامة علي:

كشف وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، عن موقف الطالب المصاب بكورونا من أداء امتحانات الصفين الأول والثاني الثانوي.

وتبدأ امتحانات الفصل الدراسي الأول للصفين الأول والثاني الثانوي 27 مارس المقبل وحتى 9 مارس.

وقالت وزارة التربية والتعليم، إنه في حالة إصابة الطالب بفيروس كورونا، يقوم ولي الأمر فورا بإبلاغ المدرسة ويقدم الشهادة والأوراق الدالة على الإصابة من مستشفى حكومي ويتم تأجيل الامتحان له ويؤديه في وقت لاحق يحدد من قبل الجهات المختصة.

وشددت الوزارة على أنه لا يجوز أداء الامتحانات ورقيا لمن لديهم أجهزة تابلت، موضحة أنه يحرر محضر إثبات حالة في حالة تعذر أداء الامتحان إلكترونيا على أن تلتزم المدارس بتوفير قاعات الإنترنت وتسلم كشوف الحضور يوميا إلى إدارة شئون الطلبة.

ولفتت إلى أنه يؤدي طلاب الصفين الأول والثاني الثانوي امتحانات الفصل الدراسي الأول داخل المدرسة ويمنع أداء الامتحان خارج المدرسة ومن يؤدي الامتحان خارج المدرسة يعتبر راسبا.